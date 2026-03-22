Città

SARONNO – Le affluenze sfiorano il 50% alle 19 nel Saronnese e nei territori limitrofi per il referendum sulla giustizia, con una partecipazione in netta crescita rispetto alla mattinata e valori ovunque superiori alla media nazionale.

A livello italiano l’affluenza è del 38,90%, mentre la Lombardia sale al 44,99%. I dati provinciali confermano un andamento più alto: 43,40% in provincia di Varese, 43,12% in provincia di Como e 46,13% in provincia di Monza Brianza.

Saronnese: Saronno vicino al 50%, Uboldo il più basso

Nel Saronnese il dato più alto è a Saronno con il 47,11%, seguito da Cislago (46,17%) e Origgio (45,92%). Più contenuta la partecipazione a Gerenzano (44,41%) e Caronno Pertusella (43,12%). Il valore più basso è a Uboldo con il 42,93%.

Groane: Limbiate in testa, Cogliate fanalino

Nelle Groane il dato più alto è a Limbiate con il 47,37%. Seguono Solaro (45,27%) e Ceriano Laghetto (45,10%). In coda Cogliate con il 41,10%, preceduta da Lazzate (42,65%).

Comasco: Rovellasca guida, Rovello il più basso

Nella bassa comasca il dato più alto è a Rovellasca con il 45,72%, seguita da Turate (45,22%). Il dato più basso è a Rovello Porro con il 41,87%.

Tradatese: Tradate sopra il 45%, Venegono Superiore sotto il 41%

Nel Tradatese guida Tradate con il 45,18%, seguita da Venegono Inferiore (43,91%) e Castiglione Olona (43,15%). Il dato più basso è a Venegono Superiore con il 40,45%.

Nel complesso tutti i territori restano sopra la media nazionale e in linea o leggermente sopra i dati provinciali, con alcune realtà che si avvicinano al 47%.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09