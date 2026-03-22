Cronaca

SARONNO – Un abbraccio usato come stratagemma per tentare un furto: è quanto accaduto nella mattinata di qualche giorno fa al cimitero di Cassina Ferrara, dove una donna ha avvicinato un uomo con alcune richieste di informazioni per poi provare a sottrargli una catenina.

Secondo il racconto, la donna, descritta come straniera, si è avvicinata chiedendo prima l’ora, un approccio che ha subito insospettito l’uomo. Poco dopo ha chiesto indicazioni su dove trovare un prete, ottenendo risposta.

A quel punto, con la scusa di ringraziare, la donna si è avvicinata abbracciando l’uomo. È stato proprio in quel momento che lui si è accorto del tentativo di furto della catenina che portava al collo. L’uomo è riuscito ad allontanarla immediatamente, evitando che il colpo andasse a segno, e le ha intimato di andarsene.

La segnalazione è stata condivisa sui social, in particolare nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se”, spesso utilizzato dai cittadini per raccontare episodi simili e mettere in guardia la comunità.

L’episodio, avvenuto in un momento in cui nell’area non erano presenti altre persone, richiama modalità di raggiro già segnalate anche in passato, basate su richieste di aiuto e contatti ravvicinati.

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