Città

SARONNO – Un volume con le poesie caratterizzati dell’edizione di quest’anno del festival della poesia Giorni diVersi. Questo il frutto del lavoro che è stato fatto nell’evento di grande partecipazione: si tratta del laboratorio poetico “Praticare la poesia dà i suoi frutti”, il cui appuntamento finale si è tenuto lo scorso mercoledì 18 marzo, con la lettura dei testi elaborati dai partecipanti, a cura di Tommaso Di Dio. Il laboratorio, nato nel 2024, è stato concepito come spazio di ricerca sulla parola poetica, nel quale ogni partecipante sviluppa un proprio percorso personale di scrittura, lavorando sul tempo dell’ascolto, dell’attenzione e della costruzione di una parola precisa da trasferire poi nella propria esperienza poetica. con cui poi i presenti si sono cimentati in un laboratorio poetico.

“Che bello! E’ questa l’esclamazione, dal sapore infantile, che viene spontanea, credo, a tutti noi 14 partecipanti al Laboratorio poetico, svoltosi nell’ambito della rassegna Giorni diVersi”, così commenta Paolo Sambrotta, uno dei partecipanti al laboratorio nonché relatore dell’evento di apertura del Festival di quest’anno. “A guidarci in un percorso a volte impegnativo, eppure sempre all’insegna del coinvolgimento e dell’emozione sincera, un bravissimo Tommaso Di Dio. Poeta con diverse pubblicazioni, docente, curatore di corsi e seminari di critica letteraria e filosofia, ha saputo, come già lo scorso anno, accompagnarci verso una visione più lucida, e non autoreferenziale, del modo di sentire personale messo in versi. Dunque un vero e proprio “laboratorio artigianale” di parola poetica, nel quale le suggestioni di Tommaso, insieme allo scambio di stili e tematiche collettivi, hanno fatto scoprire a ciascuno, con leggerezza, una sempre nuova possibilità di stupirsi e mettere in discussione le proprie inclinazioni espressive. Il confronto con la forza dei versi degli autori che, di volta in volta, il nostro conduttore ci ha proposto come esempi di scrittura ci ha arricchito davvero tanto. A conclusione di questo cammino, oltre ad aver raccolto in un piccolo libro (con prefazione di Tommaso Di Dio) alcune nostre composizioni, abbiamo proposto mercoledì 18 marzo, in Sala Nevera, una lettura poetica in cui ognuno dei frequentatori del laboratorio si presentato al pubblico”.

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