Saronno Point, furto durante il banco libri: rubati 400 euro dal furgone in piazza Libertà
22 Marzo 2026
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SARONNO – Quattrocento euro rubati dall’abitacolo di un furgone mentre i volontari allestivano un banco libri in piazza Libertà: è quanto accaduto nella mattinata di oggi, domenica 22 marzo, ai volontari dell’associazione Saronno Point.
Il furto è avvenuto intorno alle 7. Approfittando di un momento di distrazione durante le operazioni di preparazione del banchetto, ignoti sono riusciti a entrare nel veicolo e a sottrarre il fondo cassa, utilizzato per sostenere le attività dell’associazione.
Subito dopo l’episodio è stata presentata denuncia ai carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno avviato gli accertamenti per cercare di risalire ai responsabili.
A raccontare l’accaduto è la presidente di Saronno Point, Marilena Borletti: “Una cosa inaudita, purtroppo ormai dobbiamo rassegnarci a una situazione per tutti insostenibile. Tutti i soci sono demoralizzati, perché la fatica è tanta e il denaro raccolto è indispensabile per l’accompagnamento gratuito oncologico che facciamo ogni giorno”.
Il denaro sottratto era il fondo cassa che l’associazione porta abitualmente agli eventi. “L’associazione prosegue senza intoppi, ma è chiaro che tutto è da rivedere” conclude la presidente.
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