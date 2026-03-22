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SARONNO – Il suono delle campane in tutta la città aprirà, domenica 22 marzo, il momento più atteso della Festa del voto, la ricorrenza religiosa e civile che da secoli lega la comunità saronnese al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

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Il programma prende il via alle 15 con il concerto solenne delle campane di tutte le chiese cittadine, un segnale simbolico che introduce i momenti centrali della giornata.

Alle 15,30 è prevista la processione con il venerato simulacro della Beata Vergine dei Miracoli. Il corteo partirà da piazza San Francesco e attraverserà le vie cittadine fino al Santuario, accompagnando uno dei momenti più sentiti della tradizione locale.

Alle 16 si terrà la santa messa solenne, presieduta da monsignor Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, con la partecipazione dei sacerdoti della comunità pastorale. Durante la celebrazione, l’Amministrazione comunale, a nome della città, rinnoverà la tradizionale “offerta della cera”, gesto simbolico che richiama il voto originario.

Al termine della funzione religiosa è previsto un breve concerto del corpo musicale cittadino nel chiostro del Santuario.

La Festa del voto affonda le sue radici nel 1577, quando la comunità saronnese fece un voto alla Madonna per essere liberata dalla peste che aveva colpito il territorio. Da allora, ogni anno, la città rinnova questo impegno con una celebrazione che unisce fede, memoria e identità collettiva. Ancora oggi la ricorrenza rappresenta uno dei momenti più partecipati della vita cittadina, capace di coinvolgere istituzioni, parrocchie e cittadini.

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