SARONNO – Un cantiere lungo sei mesi per rinnovare una delle vie più frequentate del centro: da lunedì 23 marzo prende il via l’intervento di rigenerazione urbana in via Portici, con l’obiettivo di mettere in sicurezza la pavimentazione e restituire decoro a circa 2.000 metri quadrati nel cuore cittadino.

Il progetto prevede un intervento strutturale sulla pavimentazione, oggi in parte deteriorata. Sarà completamente rifatta utilizzando materiali come pietra naturale e porfido, in continuità con l’identità architettonica del centro. Le nuove superfici e le resine delle fughe sono studiate per garantire maggiore resistenza ai carichi e al gelo.

Accanto alla parte superficiale, è previsto anche un intervento sui sottoservizi. Saranno adeguate le reti con nuovi cavidotti, con l’obiettivo di semplificare la manutenzione futura e potenziare, tra le altre cose, la rete di videosorveglianza.

Una parte del progetto riguarda anche la valorizzazione dell’area monumentale. È previsto il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di luci dedicate ai monumenti di Giuditta Pasta e della Croce, per evidenziare il patrimonio storico della città.

Il cantiere sarà suddiviso in cinque lotti funzionali per limitare l’impatto su residenti e attività commerciali. La durata complessiva dei lavori è stimata in 180 giorni, con conclusione prevista entro ottobre.

Per coordinare le fasi operative, sono stati programmati incontri tra tecnici, Amministrazione, residenti e commercianti all’aula magna del Comune, sempre alle 12. Dopo il primo incontro lunedì 16 marzo per il lotto 1 (tratto tra vicolo del Lino e via Portici sud) il calendario prevede mercoledì 1 aprile per il lotto 2 (intersezione con via Padre Monti), lunedì 13 aprile per il lotto 3 (tratto centrale), lunedì 20 aprile per il lotto 4 (area monumentale e piazza Riconoscenza) e lunedì 11 maggio per il lotto 5 (tratto finale tra vicolo del Caldo e via Freddo).

Durante il cantiere sarà riorganizzata anche la gestione dei rifiuti, con punti di raccolta dedicati a residenti e commercianti nelle aree indicate per ciascun lotto.

Sul fronte parcheggi, i residenti delle zone interessate potranno richiedere il pass T per sostare negli stalli a pagamento in via Tommaseo e via Gianetti, nei tratti indicati. Per la richiesta è necessario contattare Saronno Servizi al numero 0296288240 o via mail all’indirizzo [email protected]. Resta disponibile anche il parcheggio libero di piazza La Malfa.

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