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TRADATE – Importante risultato internazionale per Letizia Rubinato, ballerina di Tradate, che ha conquistato la medaglia di bronzo ai The World Syllabus Championships nella categoria danze standard, in coppia con il partner e compagno Gianni. Letizia, come i suoi compagni dello Studio Danza, si sono distinti per eleganza e precisione, ottenendo ottimi risultati.

Dalle atmosfere raffinate del valzer viennese alla passionalità del tango, le coppie hanno saputo convincere giuria e pubblico, confermando un alto livello di preparazione. Un risultato reso possibile anche grazie alle solide nozioni tecniche trasmesse dall’insegnante Giulia Giacoppo. Ballerina di altissimo livello, finalista mondiale nella categoria professionisti, è anche una coach attenta e minuziosa sotto ogni aspetto, capace di seguire gli allievi con precisione e dedizione.

Le 7 coppie che hanno partecipato alla competizione sono tutte persone profondamente impegnate nella propria vita quotidiana: c’è chi lavora come fabbro, chi come idraulico, panettiere, insegnante. Ognuno di loro porta avanti con dedizione il proprio lavoro e la propria famiglia, affrontando responsabilità e ritmi spesso intensi.

Eppure, ciò che li accomuna è una grande passione per il ballo. Proprio questa passione li spinge, nonostante tutto, a fare sacrifici e a ritagliarsi del tempo per seguire lezioni e allenamenti con costanza e impegno. Per loro il ballo non è solo competizione, ma rappresenta anche un momento fondamentale di benessere: un modo per prendersi cura del corpo e della mente, per liberare lo stress e ritrovare energia ed equilibrio.

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