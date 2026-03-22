Saronnese

UBOLDO – Lu-ve Spa, multinazionale varesina quotata su Euronext Star Milan e tra i principali operatori mondiali nel settore degli scambiatori di

calore ad aria, annuncia di aver ottenuto il primo premio nella categoria “Rendicontazione integrata” alla settima edizione del Premio al Report di Sostenibilità, promosso dal dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’università di Pavia insieme a Lseg Italy.

Il riconoscimento, assegnato nell’ambito della cerimonia che si è svolta presso la sede Lseg di Milano, premia le aziende italiane che si distinguono per trasparenza, completezza e capacità di integrare i principi di sostenibilità nella rendicontazione aziendale e nei processi strategici. In particolare, Luve è stata premiata per la capacità di integrare i temi Esg all’interno della propria strategia industriale e di sviluppo, confermando un approccio che considera la sostenibilità come leva competitiva e fattore chiave di creazione di valore nel lungo periodo. Il premio al report di sostenibilità, nato nel 2019, rappresenta uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla diffusione delle migliori pratiche di rendicontazione non finanziaria, in un contesto normativo e competitivo sempre più orientato alla misurabilità e alla trasparenza delle performance Esg.

“Questo riconoscimento rappresenta per Luve un’importante conferma del percorso intrapreso negli ultimi anni. Per noi la sostenibilità è un elemento strutturale che guida la strategia industriale e la creazione di valore nel lungo periodo, non solamente uno strumento di rendicontazione. In un periodo storico di continue trasformazioni tecnologiche, ambientali e normative, riteniamo che la credibilità e la coerenza tra obiettivi dichiarati e risultati misurabili rappresentino il vero elemento distintivo per le imprese. Per questo continueremo a sviluppare soluzioni tecnologiche ad alta efficienza energetica e a rafforzare il nostro impegno verso persone, territori e filiera”, ha dichiarato Matteo Liberali, presidente e Ceo di Luve Group. Il riconoscimento rafforza ulteriormente il posizionamento di Luve tra le realtà industriali italiane più attente alla trasparenza e alla qualità della comunicazione Esg, confermando il ruolo dell’azienda.

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