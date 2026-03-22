Volley

CARONNO PERTUSELLA – Ritorno al successo sabato sera per la Rossella Caronno, che nella 20′ giornata del campionato di serie B maschile supera Mondovì con un convincente 3-1, ritrovando punti e fiducia dopo il passo falso di Garlasco.

Il fattore campo si conferma decisivo per la formazione guidata da coach Gervasoni, protagonista di una prestazione solida e continua per gran parte della gara. Una vittoria che vale non solo per la classifica, ma anche per il morale del gruppo, che ha saputo reagire nel modo migliore. L’approccio al match è stato positivo fin dalle prime battute, con Caronno capace di mantenere il controllo del gioco e di imporre il proprio ritmo. Nei set vinti, la squadra ha mostrato grande sicurezza, riuscendo a contenere le iniziative offensive degli avversari e a gestire con autorità i momenti chiave.

L’unica vera difficoltà è arrivata nel secondo set, quando Mondovì ha provato a riaprire la partita. Sotto 22-24, i padroni di casa hanno avuto una reazione di carattere, rimontando fino al 24-24 e conquistando anche alcune occasioni per chiudere il parziale. Nel finale, però, gli ospiti sono stati più lucidi ai vantaggi, riuscendo a portarsi a casa il set. La risposta della Rossella non si è fatta attendere. Nel terzo e quarto set, Pozzi e compagni sono rientrati in campo con grande determinazione, alzando ulteriormente l’intensità e chiudendo la partita senza ulteriori esitazioni. Un successo netto e meritato, che rilancia le ambizioni della Rossella Caronno in questo finale di stagione.

Rossella Caronno-Mondovì 3-1 (25-21, 28-30, 25-17, 25-11).

22032026