Volley

SARONNO – Vittoria di misura, nella 20′ giornata del campionato di volley maschile serie B, per la Pallavolo Saronno: 3-2 ieri sera al palasport di via Biffi contro la Res Volley Mozzate, compagine di alta classifica.

Passo falso casalingo per il Miretti Limbiate ultimo in classifica, contro i Diavoli rosa: 1-3. Mentre come da pronostico la Rossella Ets Caronno ha superato 3-1 i casa il modesto Mondovì.

Classifica

Yaka Malnate 44 punti, Rossella Ets Caronno e Ciriè 43, Novi 40, Res Volley Mozzate 39, Volley 2001 Garlasco 38, Pallavolo Saronno e Albisola 32, Diavoli rosa 29, Sant’Anna 26, Parella Torino e Npsg 17, Mondovì 12, Miretti Limbiate 8.

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(foto archivio: una gara di volley disputata al palasport di via Biffi)

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