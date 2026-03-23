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TRADATE – Un pomeriggio di festa, gioco e partecipazione all’oratorio delle Ceppine, dove nello scorso fine settimana si è svolta una partecipata caccia alle uova promossa dalla Comunità pastorale Santo Crocifisso.

L’iniziativa ha coinvolto numerosi bambini e famiglie, che hanno preso parte con entusiasmo alle attività organizzate negli spazi dell’oratorio. Un’occasione semplice ma molto sentita, all’insegna della condivisione e del divertimento. Determinante anche il contributo dei ragazzi dell’Agenzia formativa di Varese, che hanno collaborato all’organizzazione e alla riuscita dell’evento, affiancando gli animatori nelle varie attività proposte.

L’appuntamento si è trasformato così in un momento di comunità, capace di unire generazioni diverse attorno a un’iniziativa pensata soprattutto per i più piccoli, ma apprezzata da tutti i partecipanti. La Comunità pastorale ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte all’evento, contribuendo a creare un clima di festa e condivisione.

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