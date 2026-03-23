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COGLIATE – La Cogliatese ospita il Monnet Xenia, formazione ostica in cerca di una chance playoff.

I biancoazzurri partono col piglio giusto ma sin dalle prime battute si intravede colui che sarà la spina nel fianco costante di giornata, il fantasista Pellecchia in contropiede si libera bene ma strozza la conclusione. Man mano si ambienta lo Xenia e in contemporanea cala la Cogliatese, al 27’ Oberto è tutto solo sul secondo palo, controlla e calcia da ottima posizione ma svirgola. Il gol è nell’aria ed arriva, al 41’ corner battuto lungo sul secondo palo, sponda verso il centro con Villa che lestamente la picchia nell’angolino, 0-1. Lo Xenia avrebbe anche due rigori da recriminare ma l’arbitro, molto “inglese”, giudica i contatti troppo lievi.

Nella ripresa c’è il primo e unico tiro pericoloso verso la porta della Cogliatese, Ferrario in ripartenza si accentra e spara col mancino trovando il buon intervento di Bardaro. Il Monnet è in controllo, al 61’ il solito Pellecchia recupera una palla sulla trequarti e si invola, Pascale K. lo contrasta e per l’arbitro è calcio di rigore. Oberto prende la rincorsa ma Ortolan intuisce l’angolo e para, dando speranze ai biancoazzurri. Tuttavia, la reazione dei padroni di casa non c’è e al 78’ altro giro dagli undici metri, guadagnato nuovamente da Pellecchia che stavolta si incarica anche della battuta e non fallisce coronando una grande prestazione, 0-2. Triplice fischio, lo Xenia porta a casa tre punti meritatamente.

Cogliatese anonima e impalpabile e che ora, complici i risultati dagli altri campi, scivola in piena zona playout. La formazione di Biemmi è chiamata all’impresa nelle ultime quattro partite che, verosimilmente, saranno quattro guerre contro squadre che come i biancoazzurri si stanno giocando tutto in questo finale. Prossima sfida contro il Palazzolo Milanese.

Cogliatese – Monnet Xenia : 0-2

COGLIATESE : Ortolan, Del Bianco, Rose, Muraca, Pastore, Pascale K., Quaggelle, Fazzari, Banfi, Ferrario, Borghi. A disposizione : Sanfilippo, Alberio, Avella, Belotti, Capici, Cimnaghi, Corona, Pascale G., Pivato. All. Biemmi

MONNET XENIA : Bardaro, Di Caterina, Gioia, Corti, Ricci, Villa, Galotta, Chirico, Oberto, Pellecchia, Longoni M. A disposizione : Longoni G., Beraldo, Taormina, Ciceri, Tentori, Barbarulo, Cristello, Rusconi. All. Capobianco

Marcatori : 41pt Villa, 33st Pellecchia.