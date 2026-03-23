Castiglione Olona: consiglio comunale del 25 marzo, ecco l’ordine del giorno
23 Marzo 2026
CASTIGLIONE OLONA – È stato convocato per mercoledì 25 marzo il prossimo consiglio comunale di Castiglione Olona. La seduta si terrà alle 20.45 al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1. L’avviso di convocazione, diffuso dal Comune di Castiglione Olona, informa la cittadinanza che il consiglio comunale si riunirà nella serata di mercoledì 25 marzo 2026. L’appuntamento è fissato dunque alle 20.45 nella sede del Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1, luogo indicato per lo svolgimento della riunione consiliare.
Cinque i punti inseriti all’ordine del giorno. In apertura è prevista una informazione sulla gestione amministrativa. Si passerà poi all’approvazione dei verbali della precedente seduta consiliare del 22 gennaio.
Il terzo punto riguarda la ratifica della delibera di giunta comunale numero 8 del 29 gennaio 2026, avente per oggetto la variazione urgente al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026-2028 ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000.
A seguire il consiglio sarà chiamato a discutere una ulteriore variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026-2028, sempre ai sensi dell’articolo 175 del decreto legislativo 267 del 2000.
Il quinto e ultimo punto all’ordine del giorno riguarda invece l’istanza di trasferimento dell’immobile di via Roma 48 angolo via Cavour, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 85 del 2010, sul cosiddetto federalismo demaniale culturale. In questo caso il documento specifica che si tratta di un atto di indirizzo.
L’avviso è datato 19 marzo 2026 ed è firmato dal sindaco Giancarlo Frigeri. Nel manifesto viene inoltre rivolto un invito diretto alla cittadinanza ad assistere alla seduta.
Questo il programma completo della serata:
informazione sulla gestione amministrativa;
approvazione dei verbali della precedente seduta consiliare del 22 gennaio 2026;
ratifica della delibera di giunta comunale n. 8 del 29 gennaio 2026 sulla variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028;
variazione al bilancio di previsione 2026-2028;
istanza di trasferimento dell’immobile di via Roma 48 angolo via Cavour, come atto di indirizzo.
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