Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Una giocata singola vale un milione di euro: è la vincita centrata al MillionDay nel fine settimana in paese. Il colpo è arrivato con l’estrazione delle 20,30 di sabato 21 marzo, quando un fortunato giocatore ha indovinato la combinazione vincente 11, 13, 15, 30, 48. Si tratta di una vincita netta da 1 milione di euro ottenuta con una sola schedina.

Il premio è stato realizzato a Ceriano Laghetto portando in paese una delle vincite più rilevanti registrate negli ultimi mesi. E’ stata fatta alla ricevitoria “Giornali, Carta e Dintorni” di piazza San Damiano.

Quello centrato sabato è il tredicesimo premio da 1 milione assegnato dal MillionDay dall’inizio dell’anno.

Dall’introduzione del MillionDay in Italia, le vincite milionarie hanno ormai superato quota 300, con premi complessivi che superano il miliardo di euro. Un risultato che continua ad alimentare l’interesse dei giocatori e a rendere il gioco tra i più seguiti nel panorama delle lotterie numeriche a quota fissa.

(foto Google Maps)

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