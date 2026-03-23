Groane

CESANO MADERNO – Il consiglio comunale ha approvato il nuovo piano di governo del territorio: nella seduta di martedì 17 marzo, in anticipo sul programma che avrebbe previsto un secondo cnsiglio domani 19 marzo, è stato definitivamente approvato il nuovo Pgt. È un passaggio decisivo per il futuro della città che arriva al termine di un importante iter amministrativo, basato sul dialogo e sul confronto con cittadini, imprese, professionisti, enti e associazioni.

Dopo l’adozione avvenuta il 26 giugno 2025, si è aperta la fase di raccolta delle osservazioni al piano da parte dei vari portatori di interesse e dei pareri degli enti sovraordinati, durata fino a dicembre. Un centinaio le osservazioni pervenute, numero nella media rispetto ai comuni della nostra dimensione, che sono state controdedotte dall’ufficio di piano e discusse nelle commissioni territorio svoltesi nelle giornate del 3, 5 e 10 marzo scorso. La pubblicazione del nuovo piano di governo del territorio da parte degli uffici è prevista verosimilmente entro giugno, a meno di 3 anni dall’avvio del procedimento.

Da quel momento finirà il regime della doppia salvaguardia e, dunque, i nuovi interventi urbanistici ed edilizi dovranno essere conformi solo al nuovo piano. Nella seduta di ieri è stato anche adottato il nuovo regolamento edilizio, strumento complementare al piano di governo del territorio (il Pgt definisce cosa e dove si può costruire, il regolamento edilizio specifica il come farlo). Dopo la fase di pubblicazione e raccolta di osservazioni e pareri, verrà anch’esso portato in approvazione nei prossimi mesi, al fine di renderlo efficace in coincidenza alla pubblicazione del nuovo piano di governo del

territorio.

“L’approvazione del nuovo piano di governo del territorio – spiega il sindaco Gianpiero Bocca – rappresenta un traguardo strategico fondamentale per la nostra città. È il risultato concreto di un impegno con la cittadinanza portato avanti con determinazione. Questo piano nasce da un lavoro costruito attraverso il confronto aperto con il territorio e si pone l’obiettivo di coniugare sviluppo, qualità urbana e sostenibilità ambientale. Centrale è la scelta di puntare sul recupero e sulla rigenerazione delle aree dismesse o sottoutilizzate, trasformandole in nuove opportunità per la comunità, senza ulteriore consumo di suolo. Allo stesso tempo, il piano rafforza la tutela del verde e del patrimonio ambientale, riconoscendoli come elementi fondamentali per la qualità della vita. Si tratta di un passaggio decisivo che disegna il futuro urbanistico della città, orientandolo verso un modello sostenibile, inclusivo e attento ai bisogni delle persone. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato con il loro impegno, competenza e senso di responsabilità”.

“Il percorso che ha condotto all’approvazione del piano di governo del territorio – spiega l’assessore all’Urbanistica Massimiliano Bevacqua – è stato articolato e complesso, caratterizzato da un iter amministrativo rigoroso e da un ampio coinvolgimento degli stakeholder. Dalla fase di adozione fino alla valutazione delle osservazioni e dei pareri degli enti competenti, il Piano è stato oggetto di un approfondito lavoro di analisi e controdeduzione, che ha consentito di migliorare e rafforzare le scelte progettuali. Si tratta un piano coraggioso che mette al centro la tutela del verde cittadino, che promuove la

rigenerazione urbana, che incentiva il comparto produttivo e soprattutto aggiunge nuovi strumenti a disposizione per il tema dell’accesso alla casa. In questo quadro, il Pgt si orienta in modo deciso verso la riduzione del consumo di suolo, privilegiando interventi di riqualificazione dell’esistente”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09