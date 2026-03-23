I più letti di ieri: furti in centro e al cimitero, referendum e lavori in via Portici
23 Marzo 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 22 marzo, in primo piano episodi di cronaca con furti in diverse zone della città, ma anche aggiornamenti sull’affluenza al referendum e novità sulla viabilità con l’avvio di un importante cantiere urbano.
Colpo durante il banco libri in piazza Libertà, dove ignoti hanno sottratto volumi per un valore di circa 400 euro da un furgone, approfittando di un momento di distrazione.
Saronno Point, furto durante il banco libri: rubati 400 euro dal furgone in piazza Libertà
Un furto con raggiro è stato segnalato al cimitero della Cassina, dove una donna ha avvicinato una vittima con un finto abbraccio riuscendo a sottrarle una catenina.
Saronno, finto abbraccio al cimitero per rubare una catenina: ladra in azione alla Cassina
Buona partecipazione al referendum: alle 19 l’affluenza ha sfiorato il 50%, con il saronnese e le Groane che si attestano sopra la media nazionale.
Referendum, affluenza alle 19 sfiora il 50%: Saronnese e Groane sopra la media nazionale
Sono partiti i lavori in via Portici: il cantiere durerà circa sei mesi e prevede il rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi, con inevitabili modifiche alla viabilità.
Saronno, via Portici, parte il cantiere: sei mesi di lavori per rifare pavimentazione e servizi
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