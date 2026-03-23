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SARONNO – Lunedì 23 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni previste.

Nel dettaglio, su Saronno il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso dalla mattina fino alla sera, con un’irradiazione solare costante. Le temperature risultano in linea con il periodo: la minima si attesterà intorno ai 4°C nelle prime ore del mattino, mentre la massima raggiungerà i 15°C nelle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nord-Nordovest, mentre nel pomeriggio tenderanno a rinforzare leggermente disponendosi da Ovest-Sudovest, senza tuttavia creare condizioni di disagio. Non sono previste allerte meteo, segno di una situazione atmosferica stabile e priva di fenomeni rilevanti.

L’alta pressione domina lo scenario anche sul resto della Lombardia, garantendo tempo generalmente soleggiato su pianure, Prealpi e gran parte dei rilievi. Solo sulle zone alpine e prealpine orientali si potrà osservare qualche annuvolamento in più nel pomeriggio, ma senza fenomeni associati. Le condizioni restano quindi uniformi su gran parte della regione, con clima asciutto e buona visibilità.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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