Comasco

MOZZATE – Un’iniziativa all’insegna della natura e dell’educazione ambientale ha coinvolto nei giorni scorsi i bambini della scuola dell’infanzia Giussani, protagonisti di una mattinata dedicata alla piantumazione di nuove essenze. Accompagnati dai carabinieri della sezione forestale, i piccoli, muniti di stivaletti e palette, hanno partecipato attivamente alla messa a dimora delle piantine, scegliendo anche nomi simpatici per ciascuna di esse.

L’iniziativa, inserita nel progetto “Io sono come un albero” con il Piccolo Coro Pop, ha rappresentato un momento educativo significativo, pensato per avvicinare i bambini al rispetto dell’ambiente attraverso un’esperienza concreta e coinvolgente. Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, che ha permesso ai più piccoli di entrare in contatto diretto con la natura e di apprendere, fin da subito, l’importanza della cura del territorio e delle sue risorse.

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(foto: un momento dell’iniziativa)

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