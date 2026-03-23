Comasco

MOZZATE – Attività abusiva scoperta e subito sospesa: è il risultato dell’operazione condotta dalla polizia locale di Mozzate insieme ai carabinieri, partita da una segnalazione e conclusa con sanzioni e stop immediato all’attività.

L’intervento è stato eseguita la scorsa settimana, quando gli agenti sono entrati in un’azienda del territorio che si occupava della formazione di procacciatori d’affari legati al telemarketing. Dagli accertamenti è emerso che l’attività veniva svolta senza aver presentato la scia, risultando quindi completamente abusiva. Per questo motivo oltre alle sanzioni è stata disposta l’immediata sospensione, con possibilità di riapertura solo dopo la regolarizzazione della posizione.

Determinante il lavoro di rete tra comandi: tutto è partito da una segnalazione della polizia locale di Lomazzo, che durante un controllo al mercato aveva individuato alcuni ragazzi che fermavano i passanti con proposte commerciali, poi ricondotti all’azienda mozzatese. Da qui sono scattati gli approfondimenti del comando di Mozzate che hanno portato al risultato finale.

Soddisfazione nelle parole del comandante Gabriele Airoldi, che sottolinea il valore dell’operazione: “È un ottimo punto di partenza per l’attività di quest’anno nei controlli alle attività commerciali. Anche se la polizia locale è un corpo disgregato la collaborazione ci consente di essere ancora più efficaci nella tutela del territorio della Bassa comasca. Anche grazie alla collaborazione con i carabinieri”.

Un intervento che conferma l’attenzione della polizia locale di Mozzate sui controlli economici e sulla sicurezza, con l’obiettivo di garantire legalità e correttezza nelle attività presenti sul territorio.

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