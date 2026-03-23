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In molti casi, il rapporto tra automobilista e concessionaria inizia con una semplice esigenza: trovare un’auto adatta alle proprie necessità. In realtà, dietro quella scelta si sviluppa spesso un percorso più articolato fatto di consulenza, assistenza e continuità nel tempo.

È proprio su questa dimensione che si fonda l’attività del Gruppo Guidi Car, una realtà che negli anni ha costruito un sistema capace di accompagnare il cliente ben oltre il momento dell’acquisto.

Il punto di partenza di questa storia si trova a Lucca, nella seconda metà degli anni Cinquanta. In un’Italia che stava vivendo una fase di trasformazione economica e sociale, Guido Guidi avviò una prima attività nel settore automobilistico. Il mercato dell’auto stava progressivamente ampliandosi e nuove opportunità iniziavano a emergere per chi era in grado di leggere i cambiamenti della mobilità.

Uno dei passaggi decisivi arrivò nel 1969, quando l’azienda ottenne il mandato come concessionaria ufficiale Mercedes. L’ingresso nel circuito del marchio tedesco contribuì a definire nuovi standard organizzativi e un approccio più strutturato alla gestione dell’attività. Nel 1979 nacque ufficialmente il marchio Guidi Car, segnando una fase di consolidamento e di crescita imprenditoriale.

Negli anni Ottanta entrò in scena la seconda generazione della famiglia Guidi. Marco e Fabrizio Guidi portarono avanti il percorso aziendale introducendo una maggiore attenzione ai processi interni, alla qualità dei servizi e al rapporto con il cliente. Questa impostazione contribuì a trasformare l’azienda da semplice concessionaria locale a organizzazione sempre più articolata.

Il percorso di sviluppo proseguì con l’estensione della presenza territoriale. Nel corso del tempo, Guidi Car ha infatti ampliato la propria attività tra Toscana e Liguria, costruendo una rete di sedi operative pensata per offrire vicinanza e assistenza diretta. Oggi il Gruppo è presente a Lucca, Viareggio, Guamo, Massa Carrara, La Spezia e Chiesina Uzzanese, con strutture che integrano vendita, consulenza e assistenza tecnica.

Parallelamente alla crescita geografica si è ampliata anche la proposta automobilistica. Accanto allo storico rapporto con Mercedes-Benz, il Gruppo ha introdotto nuovi marchi, ampliando la gamma di soluzioni disponibili.

Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali, attraverso il brand Volauto, affiancano oggi le vetture Volvo, creando un’offerta capace di rispondere a esigenze di mobilità molto diverse. SUV come Mercedes GLC o Volvo XC40 convivono così con modelli Volkswagen più orientati all’utilizzo quotidiano, tra cui Golf, Polo, Taigo e T-Roc.

L’attività del Gruppo, tuttavia, non si esaurisce nella vendita delle vetture. Nel tempo è stato sviluppato un sistema di servizi progettato per accompagnare il cliente lungo tutte le fasi del rapporto con l’automobile. Oltre alle auto nuove, Guidi Car propone un parco di usato certificato, soluzioni di noleggio e servizi di acquisto dell’usato. A completare il sistema intervengono le officine autorizzate e i magazzini ricambi presenti nelle diverse sedi, che permettono di garantire assistenza tecnica qualificata.

Anche la tecnologia svolge un ruolo importante all’interno di questa organizzazione. Negli ultimi anni il Gruppo ha introdotto strumenti digitali per rendere più efficiente la gestione dei contatti e semplificare l’esperienza dei clienti. I riconoscimenti ottenuti in ambito digitale, come quelli legati agli Internet Sales Awards, testimoniano un percorso di innovazione costruito senza perdere centralità nel rapporto umano.

Accanto alla dimensione imprenditoriale, Guidi Car mantiene inoltre un legame attivo con il territorio. Le sedi adottano pratiche orientate alla sostenibilità ambientale, tra cui l’utilizzo di impianti fotovoltaici e una gestione responsabile delle risorse. Allo stesso tempo proseguono iniziative sociali e ambientali, come il sostegno al progetto di Play Therapy dell’Ospedale Pediatrico Meyer e la collaborazione con l’associazione Talea per progetti di riforestazione urbana.

Osservando il percorso compiuto nel corso dei decenni, emerge come Guidi Car rappresenti oggi molto più di una concessionaria. L’azienda ha progressivamente costruito una struttura capace di integrare mobilità, servizi e relazione con il territorio, trasformando l’esperienza automobilistica in un sistema pensato per accompagnare le persone nel tempo.