Referendum, a Caronno vince il no per 22 voti
23 Marzo 2026
CARONNO PERTUSELLA – Si chiude con un risultato in equilibrio lo spoglio delle 13 sezioni del referendum sulla riforma della giustizia, ma a prevalere è il “No”, anche se con uno scarto minimo.
Nel dettaglio, i voti contrari sono stati 4.387, pari al 50,13%, mentre i favorevoli (“Sì”) si fermano a 4.365 voti, pari al 49,87%. La differenza è di appena 22 voti, segno di una comunità divisa quasi a metà.
Gli elettori erano complessivamente 14.177, con 8.791 votanti, per un’affluenza del 62,01%. Per quanto riguarda le schede, si registrano 27 nulle e 12 bianche, senza schede contestate.
Lo scrutinio si è concluso nel pomeriggio di lunedì 23 marzo, dopo la chiusura dei seggi alle 15. Le operazioni si sono svolte regolarmente in tutte le sezioni.
Il risultato di Caronno Pertusella si inserisce in un quadro più ampio che, nel territorio, mostra esiti spesso molto equilibrati, con diversi comuni dove lo scarto tra “Sì” e “No” è stato ridotto.
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