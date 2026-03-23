Referendum, a Ceriano di 61 voti ma vince il Si
23 Marzo 2026
CERIANO LAGHETTO – Si chiude con la vittoria del “Sì” lo spoglio delle 5 sezioni del referendum sulla riforma della giustizia, con un risultato di misura ma chiaro.
Nel dettaglio, i voti favorevoli sono stati 1.785, pari al 50,87%, mentre i contrari (“No”) si fermano a 1.724 voti, pari al 49,13%. Lo scarto è di 61 voti, segno di una consultazione molto equilibrata ma con una prevalenza finale del “Sì”.
Gli elettori complessivi erano 5.415, con 3.530 votanti, per un’affluenza del 65,19%, tra le più alte del territorio. Per quanto riguarda le schede, si registrano 14 nulle e 7 bianche, senza schede contestate.
Le operazioni di scrutinio si sono concluse nel pomeriggio di lunedì 23 marzo, dopo la chiusura dei seggi alle 15. Tutte le sezioni hanno completato regolarmente le operazioni.
Il risultato di Ceriano Laghetto si inserisce in un quadro complessivo caratterizzato da esiti spesso molto ravvicinati, con differenze contenute tra “Sì” e “No” in diversi comuni del territorio.
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