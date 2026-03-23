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SARONNO – Superata la soglia del 50% in gran parte del territorio: alle 23 l’affluenza al referendum sulla giustizia cresce ancora e si attesta su livelli medio-alti nel Saronnese, nelle Groane, nel Comasco e nel Tradatese.

A livello nazionale l’affluenza raggiunge il 46,7%, mentre la Lombardia sale al 51,83%. Anche i dati provinciali restano elevati: 49,60% in provincia di Varese, 49,45% in provincia di Como e 53,29% in provincia di Monza Brianza.

Si vota anche oggi, lunedì 23 marzo, con seggi aperti dalle 7 alle 15 .

Saronnese: Saronno oltre il 55%, Uboldo sotto il 50%

Nel Saronnese il dato più alto è a Saronno con il 55,20%, seguito da Cislago (52,73%) e Origgio (52,54%). Più contenuti i dati a Gerenzano (51,74%) e Caronno Pertusella (50,49%). Il valore più basso è a Uboldo con il 49,95%.

Groane: Ceriano Laghetto guida, Limbiate fanalino

Nelle Groane il dato più alto è a Ceriano Laghetto con il 53,81%, seguito da Solaro (51,35%) e Cesano Maderno (51,02%). Più bassi i valori a Lazzate (49,72%) e Cogliate (48,00%), mentre il dato più contenuto è a Limbiate con il 46,22%.

Comasco: Rovellasca in testa, Rovello sotto il 48%

Nella bassa comasca il dato più alto è a Rovellasca con il 52,02%, seguita da Turate (51,27%). Più bassa l’affluenza a Rovello Porro con il 47,43%.

Tradatese: Tradate sopra il 51%, Venegono Superiore il più basso

Nel Tradatese guida Tradate con il 51,40%, mentre Castiglione Olona si attesta al 49,10%. Il dato più basso è a Venegono Superiore con il 46,59%. (Dato anomalo per Venegono Inferiore, indicato al 19,84%, probabilmente da verificare).

Nel complesso il territorio si conferma sopra la media nazionale e in linea con quella regionale, con diversi comuni oltre il 52% e punte che superano il 55%. L’attenzione si sposta ora sulla giornata di lunedì, ultima finestra utile per il voto prima della chiusura dei seggi nel pomeriggio.

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