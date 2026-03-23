Politica

SARONNO – “La vittoria del No al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati rappresenta un segnale chiaro da parte dei cittadini: la giustizia è un pilastro delicato della nostra democrazia e va riformata con equilibrio, senza interventi che possano comprometterne l’indipendenza e la coerenza”.

Inizia così la nota di Giuseppe Calderazzo esponente politico cittadino.

“Questo risultato non dev’essere letto come una chiusura al cambiamento, ma come la richiesta di riforme più condivise, ponderate e capaci di rafforzare – e non dividere – il sistema giudiziario. I cittadini hanno espresso la volontà di preservare l’unità della magistratura, ritenendola un elemento essenziale per garantire imparzialità e tutela dei diritti.

Ora si apre una fase nuova: è responsabilità della politica e delle istituzioni raccogliere questo messaggio e lavorare insieme, con serietà e senza forzature, per migliorare l’efficienza della giustizia, ridurre i tempi dei processi e rafforzare la fiducia dei cittadini.

Il confronto resta aperto, ma dovrà partire da un principio fondamentale: ogni riforma deve avere al centro l’interesse del Paese e la tutela dello Stato di diritto”.

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