Città

SARONNO – I Giovani Democratici esprimono soddisfazione e orgoglio per il risultato registrato a Saronno in occasione della recente campagna referendaria.

“Nel corso delle settimane precedenti al voto, siamo stati costantemente presenti sul territorio, nelle piazze e tra i cittadini, promuovendo momenti di confronto e informazione. Un impegno continuo che si è tradotto anche nel contributo all’organizzazione del voto fuori sede e nel coinvolgimento attivo di numerosi giovani come rappresentanti di lista”.

“Abbiamo scelto di esserci spiega l’assessora Lucy Sasso – con serietà e responsabilità, mettendo al centro la partecipazione e il diritto al voto. Quando il governo ha negato il voto ai fuori sede, ci siamo mossi concretamente per il voto fuori sede, per aiutare tanti giovani a esercitare il loro diritto. Il risultato raggiunto e l’affluenza registrata rappresentano per noi un segnale importante, che conferma quanto sia fondamentale costruire occasioni di coinvolgimento reale, soprattutto per le nuove generazioni”.

I Giovani Democratici rivolgono un ringraziamento a tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato al voto, e in particolare ai tanti giovani che, con il loro impegno e la loro partecipazione, sono stati fondamentali per il risultato del no.

“Gli italiani hanno scelto. E non era scontato. Eppure il risultato è chiaro: un no deciso. Un no alle bugie, ai clientelismi, a chi voleva indebolire i principi della Costituzione. Un no anche a chi ha ostacolato la partecipazione, rendendo più difficile il voto per tante e tanti fuori sede. È un segnale forte, che non si esaurisce qui. Questo vento non si ferma”.

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