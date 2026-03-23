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TRADATE – Anche nel tradatese il referendum sulla giustizia si chiude con una prevalenza del “Sì”, senza eccezioni tra i comuni considerati. Il dato più evidente è un consenso diffuso ma mai schiacciante, con percentuali comprese tra il 53 e il 56 per cento.

Il comune con il risultato più favorevole al “Sì” è Castiglione Olona, dove i favorevoli sono 2.060 pari al 56,72 per cento, mentre i contrari si fermano a 1.572, cioè il 43,28 per cento. Seguono Venegono Superiore con 1.898 “Sì” (54,04 per cento) e 1.614 “No” (45,96 per cento), e Venegono Inferiore con 1.560 “Sì” pari al 53,92 per cento contro 1.333 “No” al 46,08 per cento.

A Tradate, il comune più popoloso del comparto, il “Sì” è avanti con 4.883 voti, il 53,04 per cento, mentre il “No” raccoglie 4.324 voti pari al 46,96 per cento.

Sul fronte della partecipazione, l’affluenza più alta si registra a Tradate con il 62,87 per cento, seguita da Venegono Inferiore con il 61,23 per cento. Più contenuti i dati negli altri comuni: Castiglione Olona si ferma al 59,91 per cento e Venegono Superiore al 59,35 per cento.

Il trend del tradatese è quindi lineare: partecipazione sopra il 59 per cento in tutti i comuni e una prevalenza costante del “Sì”. Un dato che si scosta a quello nazionale ma in linea con quello regionale e provinciale dove hanno vinto proprio il si

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