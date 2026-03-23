Ceriano Laghetto

GROANE – Nel comparto delle Groane il referendum sulla giustizia si chiude con un vantaggio complessivo del “Sì”, ma con differenze evidenti tra i comuni. Il dato più netto arriva da Lazzate, mentre il “No” prevale solo a Solaro.

Il comune con il risultato più favorevole al “Sì” è Lazzate, dove i favorevoli sono 2.421, pari al 60,51 per cento, mentre i contrari si fermano a 1.580, cioè il 39,49 per cento. Subito dopo si colloca Cogliate con 2.460 “Sì”, pari al 57,22 per cento, e 1.839 “No” al 42,78 per cento. Anche Misinto mostra un orientamento netto con 1.674 “Sì” (56,34 per cento) contro 1.297 “No” (43,66 per cento).

A Cesano Maderno il “Sì” è avanti con 10.162 voti, il 55,17 per cento, contro 8.259 “No” al 44,83 per cento. Più contenuti i margini a Ceriano Laghetto, dove il “Sì” raggiunge 1.785 voti pari al 50,87 per cento contro 1.724 “No” al 49,13 per cento, e a Limbiate con 7.417 “Sì” (50,29 per cento) contro 7.332 “No” (49,71 per cento).

L’unico comune dove prevale il “No” è Solaro, con 3.366 voti pari al 50,14 per cento contro 3.347 “Sì” al 49,86 per cento. È questo il record del “No” nel comparto, seppur con uno scarto minimo.

Sul fronte della partecipazione, l’affluenza più alta si registra a Ceriano Laghetto con il 65,19 per cento, mentre la più bassa è a Limbiate con il 57,35 per cento. Negli altri comuni i valori restano compresi tra il 61 e il 63 per cento.

Il trend delle Groane conferma quindi una buona partecipazione e una prevalenza del “Sì”, Solaro rappresenta l’eccezione, mentre negli altri territori il risultato resta favorevole alla riforma, spesso con margini ridotti. Un dato che si scosta da quello nazionale ma in linea con quello regionale e della provincia di Monza e Brianza.

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