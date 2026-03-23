Groane

CERIANO LAGHETTO – “A Ceriano il Sì ha vinto sul No. Un risultato che dimostra una cosa molto chiara: senza unità nel centrodestra, l’attuale amministrazione rischia di vincere sine die, cioè all’infinito”.

Inizia così la nota di Antonio Magnani coordinatore cittadino di Forza Italia Ceriano Laghetto.

“Ed è proprio questo il punto politico. Se le forze alternative non riescono a parlarsi, a confrontarsi e a costruire un progetto comune, il futuro del paese sarà già scritto.

Per quanto mi riguarda, dal dopo elezioni non ho più avuto alcun contatto con nessuno, né con le vecchie realtà politiche né con quelle nuove. Anzi, per certi versi sono stato persino sbeffeggiato. Anche questo la dice lunga sul clima e sulla reale volontà di costruire qualcosa insieme.

Per questo temo che questo sia il prossimo futuro di Ceriano: un’opposizione divisa, incapace di unirsi, e un’amministrazione destinata a continuare senza veri ostacoli”.

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