Politica

SARONNO – “È una vittoria importante, anche perché arriva nonostante l’attivismo in prima persona della premier. Sarà necessario analizzare nel dettaglio i dati territoriali, ma sicuramente rispetto alle ultime elezioni politiche si registrano segnali di miglioramento e la mobilitazione ha dato i suoi frutti. Siamo di fronte a un risultato che nasce dal basso, dopo una intensa campagna elettorale. Si tratta di un ‘no’ nel merito della questione, perché i cittadini hanno capito che questa non era una riforma della giustizia e che non riguardava i problemi veri della giustizia”. È quanto dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti commentando l’esito del voto referendario.

“A prescindere dall’esito, però, non bisogna dimenticare che tanti cittadini fuori sede non hanno potuto esercitare il proprio diritto di voto – sottolinea Astuti – ed è una questione che in futuro non può più essere ignorata”.

“L’affluenza è comunque stata molto alta – aggiunge il consigliere dem – e questo è un elemento molto positivo che rappresenta un segnale forte di partecipazione e di democrazia. Nonostante i temi trattati dal referendum fossero complessi, i cittadini hanno percepito il valore del voto e hanno agito di conseguenza. In molti comuni della provincia di Varese l’affluenza è stata superiore anche a quella di recenti tornate amministrative, con un significativo ritorno alle urne di cittadini che negli ultimi anni non avevano votato. Questa grande partecipazione deve spingere la politica a tornare a occuparsi delle problematiche concrete della vita delle persone”.

“Proprio da qui dobbiamo ripartire per costruire fiducia, consenso e una proposta politica alternativa all’attuale governo, capace di rispondere alle esigenze delle cittadine e dei cittadini” conclude Astuti.

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