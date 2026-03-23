Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di M5s Saronno in merito alla vittoria del no al referendum costituzionale anche a Saronno.

“Il Movimento 5 Stelle ringrazia tutte le cittadine e i cittadini che, con partecipazione e determinazione, hanno preso parte al voto in difesa della Costituzione. La risposta del Paese è stata chiara: quando sono in gioco i principi fondamentali della nostra democrazia, gli italiani non restano a guardare.

Ha perso una riforma fatta male e imposta con arroganza, distante dai bisogni reali dei cittadini e priva del necessario confronto democratico. Ha vinto invece la volontà popolare di difendere un equilibrio istituzionale che non può essere piegato a logiche di parte.

A Saronno il “No” vince con orgoglio, confermando una comunità attenta, consapevole e pronta a difendere i valori costituzionali. Il Movimento 5 Stelle continuerà a portare avanti, nelle istituzioni e sul territorio, un impegno coerente per la trasparenza, la partecipazione e la tutela della democrazia. Grazie a tutte e a tutti.

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