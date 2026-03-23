Comasco

COMASCO – Nel basso comasco il referendum sulla giustizia si chiude con una prevalenza del “Sì”, in tutti i comuni considerati. Il quadro appare omogeneo, con percentuali sempre sopra il 53 per cento e senza casi di sorpasso del “No”.

Il comune con il risultato più favorevole al “Sì” è Rovello Porro, dove i favorevoli sono 1.604, pari al 56,74 per cento, mentre i contrari si fermano a 1.223, cioè il 43,26 per cento. Seguono Turate con 2.539 “Sì” (54,71 per cento) e 2.102 “No” (45,29 per cento), e Mozzate con 2.234 “Sì” pari al 54,57 per cento contro 1.860 “No” al 45,43 per cento.

Più contenuto il margine a Rovellasca, dove il “Sì” raggiunge 2.187 voti pari al 53,71 per cento contro 1.885 “No” al 46,29 per cento.

Sul fronte della partecipazione, l’affluenza più alta si registra a Rovellasca con il 64,64 per cento, seguita da Turate con il 62,44 per cento e Mozzate con il 61,69 per cento. Più bassa Rovello Porro, che si ferma al 59,73 per cento.

Il trend del basso comasco è quindi lineare: buona partecipazione e prevalenza costante del “Sì”, senza particolari scostamenti tra i comuni.

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