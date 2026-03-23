Città

SARONNO – “Il miracolo di Giorgia, grazie a lei la sinistra è tornata a votare ed a vincere.

Con una scarto di 2 milioni di voti, i no hanno decretato la vittoria della coscienza democratica a difesa della Costituzione”.

Inizia così la nota del Pd di Saronno dopo la vittoria del no a livello nazionale e cittadino.

La destra ha provato a far passare una legge che cambiava 7 articoli della costituzione per una legge sulla “giustizia” che nella realtà non cambiava niente ma peggiorava l’indipendenza dei poteri dello stato.

Gli italiani hanno capito che si trattava di un grave tentativo di porre il potere giudiziario sotto il potere esecutivo ed hanno risposto NO alle false affermazioni di questa destra che ha toccato il fondo chiamando i cittadini contro i giudici e magistrati portando ad esempio casi che nulla avevano a che fare con la proposta di legge.

Il si ha vinto solo in tre regioni ed il NO nettamente in tredici.

A Saronno hanno vinto di nuovo i cittadini che hanno creduto nella costituzione ed il Partito Democratico ringrazia tutti i cittadini saronnesi per essere andati ad esprimere il loro voto democratico.

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