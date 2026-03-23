Saronnese

SARONNESE – Nel Saronnese il referendum sulla giustizia si chiude con una prevalenza del “Sì”, ma con un quadro meno compatto rispetto ad altri territori. Il dato più evidente è il ribaltamento a Caronno Pertusella, unico comune dove prevale il “No”.

Il comune con il risultato più favorevole al “Sì” è Uboldo, dove i favorevoli sono 3.112, pari al 58,68 per cento, mentre i contrari si fermano a 2.191, cioè il 41,32 per cento. Seguono Cislago con 2.881 “Sì” (55,49 per cento) e 2.311 “No” (44,51 per cento), e Gerenzano con 2.831 “Sì” pari al 53,81 per cento contro 2.424 “No” al 46,13 per cento.

Più contenuti i margini a Origgio, dove il “Sì” raggiunge 2.280 voti pari al 53,94 per cento contro 1.947 “No” al 46,06 per cento.

L’unico comune dove prevale il “No” è Caronno Pertusella, con 4.387 voti pari al 50,13 per cento contro 4.365 “Sì” al 49,87 per cento. È questo il record del “No” nel comparto, anche in questo caso con uno scarto molto ridotto.

Il trend del Saronnese evidenzia quindi una prevalenza del “Sì” come a livello provinciale e regionale c’è il dato politico, come nella vicina Saronno, del sorpasso del “No” a Caronno Pertusella.

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