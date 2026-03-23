Città

SARONNO – Un risultato che sorprende e va in controtendenza rispetto al resto del territorio: nel referendum sulla giustizia a Saronno prevale il “No”, con un’affluenza molto elevata, superiore anche a quella registrata alle recenti amministrative.

QUI RISULTATI GROANE – QUI RISULTATI SARONNESE

Con 38 sezioni scrutinate su 38, i voti contrari sono 10.340 pari al 52,09%, mentre i favorevoli (“Sì”) si fermano a 9.510 voti, pari al 47,91%. Un margine netto che segna una scelta chiara da parte degli elettori saronnesi.

Il dato risulta particolarmente significativo se confrontato con il contesto provinciale e regionale, dove ha vinto il Si con oltre il 55% in provincia di Varese e oltre il 53% in Lombardia.

A Saronno la partecipazione ha raggiunto livelli superiori sia al ballottaggio (53%) sia rispetto al primo turno (50%) delle elezioni amministrative 2025, confermando un forte coinvolgimento della cittadinanza.

Gli elettori complessivi sono 29.375 e lo spoglio, aggiornato alle 17,15, è ormai in fase conclusiva con una sola sezione ancora da scrutinare.

Il risultato finale, ormai delineato, fotografa una città che si discosta dal quadro generale e sceglie in modo deciso il “No”, rendendo Saronno uno dei casi più significativi del territorio per questo referendum.

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