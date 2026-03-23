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SOLARO – Si è concluso lo spoglio delle 13 sezioni del referendum sulla riforma della giustizia e il risultato finale vede una leggera prevalenza del “No”, in un testa a testa durato fino all’ultimo.

Nel dettaglio, i voti favorevoli (“Sì”) sono stati 3.347 pari al 49,86%, mentre i contrari (“No”) hanno raggiunto 3.366 voti, pari al 50,14%. Una differenza minima di appena 19 voti che fotografa una comunità divisa quasi perfettamente a metà.

Gli elettori erano complessivamente 10.831 e i votanti sono stati 6.750, per un’affluenza del 62,32%, in linea con i dati provinciali e regionali. Le schede nulle sono state 23, le schede bianche 14 e non si registrano schede contestate.

Lo spoglio si è concluso nel pomeriggio di lunedì 23 marzo, dopo la chiusura dei seggi avvenuta alle 15, al termine della seconda giornata di voto. Le operazioni si sono svolte regolarmente in tutte le sezioni.

A livello generale, la partecipazione al referendum sulla giustizia si è confermata elevata in tutta la Lombardia, con dati sopra la media nazionale e un forte coinvolgimento anche nei comuni del Saronnese e delle Groane, come già evidenziato dalle affluenze delle ore precedenti.

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