Referendum, Uboldo primo comune del Saronnese a finire lo spoglio: qui vince il Si
23 Marzo 2026
UBOLDO – Si è concluso lo spoglio delle 8 sezioni del referendum sulla riforma della giustizia, con una netta affermazione del “Sì” nel comune.
Nel dettaglio, i voti favorevoli sono stati 3.112, pari al 58,68%, mentre i contrari (“No”) si sono fermati a 2.191 voti, pari al 41,32%. Un risultato chiaro che evidenzia una preferenza marcata per il “Sì”.
Gli elettori complessivi erano 8.507, con 5.340 votanti, per un’affluenza del 62,77%. Per quanto riguarda le schede, si registrano 29 nulle e 8 bianche, mentre non risultano schede contestate.
Le operazioni di scrutinio si sono concluse nel pomeriggio di lunedì 23 marzo, dopo la chiusura dei seggi alle 15, al termine della seconda giornata di voto.
Il dato di partecipazione si inserisce in un quadro generale di affluenza elevata in tutto il territorio, in linea con quanto registrato negli altri comuni del Saronnese e delle Groane per questo referendum sulla giustizia.
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