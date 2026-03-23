Città

SARONNO – Il museo della Ceramica Gianetti ha aperto al pubblico il percorso letterario poetico e ceramografico “Metamorfosi”, una pregevole e raffinata esposizione di ceramiche della sua vasta collezione accompagnate da versi e citazioni di vari autori della letteratura classica e contemporanea.

La mostra è inserita nel programma della quinta edizione del Festival della poesia Giorni diVersi e il tema della metamorfosi dell’ esposizione ben si lega a quello del festival saronnese.

Esiste un’affinità tra l’argilla e la “metamorfosi” poiché entrambe condividono una trasformazione radicale di forma, natura e struttura; una mutazione materica e tecnologica, quella della ceramica, che resta invisibile ma dà vita a opere che sembrano sospese tra fragilità e resistenza e la cui materia conserva la memoria del gesto e del divenire. E la fragilità dei fiori incontra la “resistenza” della ceramica, i maiali della maga Circe o la zucca della carrozza di Cenerentola danno vita a delle zuppiere che sulle tavole aristocratiche del Settecento trasformano un desco imbandito in una vera e propria espressione artistica, una “scenografia” atta a testimoniare il lusso, la grandiosità e la raffinatezza di una narrazione mitologica, di paesaggi esotici o di figure bicefale che rivelano il trionfo della fantasia sulla funzione.

La mostra tutta è un gioiello di curiosità, delicatezza e preziosità tanto nell’idea quanto nei manufatti, una testimonianza del bello, in uno spazio identitario per la città di Saronno, da non perdere. La mostra è visitabile fino al 30 aprile secondo i seguenti orari; il martedì e giovedì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 15 alle 19. Le mattine su prenotazione. Per i costi del biglietto e informazioni su prenotazioni di gruppo, è possibile consultare il sito.

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