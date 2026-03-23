Città

SARONNO – Una cinquantina di attivisti si sono ritrovati in piazza Libertà per festeggiare il risultato del referendum, con la vittoria del “No” in città.

Il ritrovo si è svolto nella serata appena successiva all’ufficialità dei dati a Saronno, dove il “No” ha prevalso, in controtendenza rispetto al resto del Saronnese, della provincia di Varese e della Lombardia. Un dato che si distingue nel panorama territoriale, con l’unica eccezione di Caronno, dove il “No” ha vinto ma con uno scarto più contenuto.

I dati ufficiali confermano la vittoria del No a Saronno con 10.340 voti, pari al 52,09%, contro i 9.510 voti del Sì (47,91%). Gli elettori erano 29.375, con 19.935 votanti, per un’affluenza del 67,86%. Si registrano inoltre 49 schede nulle, 36 schede bianche e nessuna scheda contestata.

In piazza, una cinquantina di partecipanti tra attivisti e cittadini, in un clima informale. Presenti anche esponenti politici locali: l’assessora Lucy Sasso, il consigliere Massimiliano D’Urso, rappresentanti del Movimento 5 Stelle da Massimo Uboldi, il coordinatore di Tu@Saronno Paolo Sala e Franco Legnani di Rifondazione Comunista. Durante la serata i presenti hanno intonato “Bella ciao”, chiudendo il momento di ritrovo con un gesto simbolico.

(per le foto si ringrazia Tommaso)

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