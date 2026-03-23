Primo piano

SARONNO – “Alla luce dei fatti accaduti nel fine settimana, dall’ennesima coltellata in pieno centro all’investimento, non possiamo più restare a guardare.

Questi non sono episodi isolati, ma i segnali inequivocabili di una Saronno che sta degenerando“.

Chi parla è Andrea Lava, giovane esponente di Forza Italia, già promotore di associazioni giovani dedicate all’animazione culturale e sociale. “Prima ancora che da esponente politico – prosegue Lava – parlo come cittadino profondamente preoccupato, sento il dovere di dire basta: la soglia di tolleranza è stata ampiamente superata”.

​Parte dalla sua esperienza personale: “Io ho la stessa età dei ragazzi che ogni weekend cercano a Saronno un posto dove svagarsi. Eppure, la realtà è sotto gli occhi di tutti: oggi noi giovani non ci sentiamo più sicuri nelle nostre piazze. Tra microcriminalità diffusa, furti, e una situazione di spaccio che avviene ormai alla luce del sole, il centro cittadino è diventato un territorio ostile. ​È inaccettabile che i miei coetanei siano costretti all’”esilio” verso Milano, Como o comuni limitrofi solo per poter passare una serata senza il timore di essere derubati o aggrediti. Stiamo consegnando le nostre strade a persone che non hanno più alcun timore della legge e che agiscono con una spregiudicatezza folle”.

Lava sottolinea un altro tema: “​Il mio pensiero e il mio appoggio va anche ai commercianti saronnesi. Vivono una situazione drammatica: non solo devono affrontare le difficoltà economiche, ma lo fanno in un contesto privo di tutele e di un reale appoggio istituzionale. Se la gente ha paura di uscire, il commercio muore. Vedere negozianti abbandonati a se stessi, costretti a subire furti e degrado senza una vera rete di protezione, è una sconfitta per l’intera comunità.​Non parlo per retorica elettorale”.

E non manca un pungolo a politica e istituzionei: “In sede di consiglio comunale aperto ho sollevato ripetutamente critiche puntuali, ammonendo questa amministrazione, e non risparmiando la precedente, riguardo alle falle sistemiche della sicurezza urbana.

Ma oggi siamo oltre l’allarme: siamo alla deriva. ​Basta nascondersi dietro i tecnicismi o i silenzi d’ufficio”

“È il momento della responsabilità politica diretta – conclude Lava – il sindaco ha il dovere di uscire dal “palazzo”, farsi garante della pubblica sicurezza e affrontare frontalmente un’emergenza che è diventata insostenibile. I cittadini chiedono fatti, chiedono presidio, chiedono di tornare a vivere Saronno senza guardarsi alle spalle. Saronno merita di tornare a essere una città sicura, decorosa e fiera della propria identità”.

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