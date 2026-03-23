Cronaca

SARONNO – Due interventi dei soccorsi nella notte tra sabato e domenica in via Maestri del Lavoro a Saronno, entrambi legati a casi di intossicazione etilica.

Il primo episodio è stato registrato alle 3.30 ed ha coinvolto un ragazzo di 26 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno che ha prestato le prime cure e ha poi trasportato il paziente in codice verde all’ospedale di piazza Borella. Poco meno di un’ora dopo, alle 4.25, un secondo intervento nella stessa via, in strada, ha riguardato un uomo di 24 anni. Anche in questo caso è stata inviata in loco un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, ma dopo le valutazioni sul posto non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Entrambi gli interventi sono stati gestiti dalla centrale operativa di Areu.

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(foto archivio: un precedente intervento delle forze dell’ordine in via Maestri del lavoro a Saronno)

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