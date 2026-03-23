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SARONNO – Venerdì 20 marzo si è spento all’età di 79 anni, dopo una fulminea malattia, Alberto Mariotti, conosciuto esponente del mondo imprenditoriale del Saronnese. La sua vita è stata profondamente legata alla concessionaria Sarma, per oltre quarant’anni punto di riferimento per il territorio nel settore dei veicoli Bmw. Grazie alla sua visione, alla passione per il lavoro e a una dedizione costante, Mariotti ha contribuito a costruire un’attività solida e apprezzata, capace di attraversare generazioni e cambiamenti del mercato.

Dal 2023 l’attività prosegue nella sede di via Novara con il marchio Bmw Sarma Motorrad, a testimonianza di un’eredità fiorente e ben consolidata.

Oltre alla figura professionale, resta il ricordo di una persona dal carisma naturale, capace di stare tra gli altri con semplicità e di mettere chiunque a proprio agio. Amava viaggiare e scoprire non solo luoghi, ma anche storie e persone, che poi raccontava con entusiasmo. Grande appassionato di calcio e tifoso interista, custodiva con orgoglio i ricordi legati a questo mondo. Insignito delle onorificenze di Commendatore e Grand’Ufficiale, viene ricordato soprattutto per la sua generosità, la vicinanza alla famiglia e la capacità di lasciare un segno autentico in chi lo ha conosciuto.

I funerali si terranno oggi lunedì 23 marzo alle 15,45 nella parrocchia Prepositurale Santi Pietro e Paolo. Seguirà la cremazione. Le ceneri saranno tumulate al cimitero di Pertusella.

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