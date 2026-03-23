Cronaca

SARONNO – Intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di domenica per un incidente stradale che è avvenuto nella periferica via Miola di Saronno. L’allarme è scattato alle 10.55 e ha riguardato un sinistro che ha coinvolto un monopattino. Una sola la persona coinvolta, si tratta di un uomo di 30 anni.

Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Dopo le prime cure da parte dei volontari del soccorso, l’uomo è stato trasportato con l’autolettiga – in codice giallo – all’ospedale di Garbagnate Milanese, il paziente non è apparso in pericolo e le sue condizioni sono state poste al vaglio del sanitari.

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(foto archivio)

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