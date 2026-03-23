Città

SARONNO – Reati in condominio, cosa sono e come evitarli: è questo il tema dell’incontro pubblico promosso dall’Associazione della Proprietà Edilizia di Saronno, aderente a Confedilizia, in programma giovedì 27 marzo alle 20,45 a Villa Gianetti.

L’iniziativa, organizzata da oltre trent’anni, è rivolta alla cittadinanza e non agli addetti ai lavori. L’obiettivo è offrire strumenti chiari per comprendere un ambito spesso complesso, dove i comportamenti illeciti sono frequenti e generano contenziosi. Un aspetto che diventa ancora più attuale alla luce del fatto che, dal 1° novembre, le cause civili in materia saranno affidate ai giudici di pace.

L’associazione, attiva a Saronno dal 1973, sottolinea da sempre l’importanza di informazione e formazione come strumenti di prevenzione. In ambito condominiale non esistono norme penali specifiche dedicate a condomini o amministratori, ma nel tempo si è sviluppata una giurisprudenza consolidata su diverse fattispecie.

Tra i casi più ricorrenti rientrano le immissioni intollerabili e le molestie, le violazioni della corrispondenza, del domicilio e della privacy, oltre a diffamazione e appropriazione indebita. Non mancano situazioni più gravi legate a omissioni da parte degli amministratori, che possono avere conseguenze anche rilevanti per la sicurezza delle persone.

Di questi aspetti si parlerà durante il convegno con tre relatori: l’avvocato Guido Braguti, consigliere dell’associazione, l’avvocato Andrea Finazzi del foro di Milano e l’avvocato Filippo Germinetti, presidente dell’Ape. Gli interventi saranno pensati per spiegare in modo semplice le principali tipologie di reato e fornire indicazioni utili per una corretta convivenza.

Per informazioni è possibile contattare la sede dell’Ape in corso Italia 13, telefonando al 3284520512 dal lunedì al giovedì nella fascia oraria 17-18, oppure scrivendo all’indirizzo [email protected]. Maggiori dettagli sono disponibili anche sul sito www.apesaronno.it.

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