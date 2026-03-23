Città

SARONNO – “Il dato più clamoroso emerso da questo referendum è la straordinaria partecipazione al voto: un’affluenza che ha smentito tutte le previsioni e che dimostra, ancora una volta, come i cittadini sappiano mobilitarsi quando percepiscono l’importanza delle scelte in gioco”.

Inizia così il commento di Alberto Paleardi storico esponente politico saronnese sui risultati del referendum di Saronno.

“Ci auguriamo che questo segnale rappresenti una vera inversione di tendenza rispetto al progressivo calo della partecipazione registrato negli ultimi anni, e che indichi un rinnovato interesse dei cittadini verso la vita politica e amministrativa del territorio”

L’analisi di Paleardi va oltre: “Ma il dato politico più rilevante è un altro: a fronte dell’alta affluenza sbandierata come presunto segnale di vittoria, nella nostra città ha prevalso nettamente il “No”. Un risultato che non lascia spazio a interpretazioni e che rappresenta l’ennesima bocciatura di questo centrodestra da parte dei cittadini di Saronno. Una bocciatura ancora più significativa se si considera l’impegno diretto e personale profuso per il “Sì” dal duo Librandi–Gilli. Saronno ha parlato chiaramente: respingendo una proposta che altrove nel territorio ha ottenuto buoni e se non ottimi risultati”.

E conclude: “Questo referendum non è solo un voto su un singolo tema, ma un messaggio politico chiaro e inequivocabile. Ignorarlo sarebbe un grave errore”.

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