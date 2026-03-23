Tutto lo sport locale: playoff, Fbc Saronno si allontana e Caronnese si avvicina. Sc United resta in alto. Riparte la Robur basket
23 Marzo 2026
SARONNO – Molti i temi dell’appena trascorso weekend sportivo. Nel calcio, vittoria importante in ottica salvezza per la Varesina in serie D, mentre in Eccellenza la Caronnese vincendo ha compiuto un grosso passo avanti verso i playoff, ora in bilico per il Fbc Saronno dopo la seconda sconfitta consecutiva. In Promozione l’Sc United non si è fatta fermare neanche dal quotato Vighignolo mentre l’Aurora vede ormai uno storico passaggio di categoria. Nelle categorie minori, vittoria nell’anticipo per il Dal Pozzo.
Nel basket pesante successo della Robur Saronno a Gazzada, incontro giocato a porte chiuse.
Nel volley successi per Saronno e Rossella Caronno.
Calcio serie D
Eccellenza
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Promozione
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Prima e Seconda categoria
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Primavera
Calcio femminile serie C
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Basket serie B Interregionale
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Volley serie B
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(foto: azione di gioco tra Vigevano e Fbc Saronno)
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