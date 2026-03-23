Saronnese

UBOLDO – Si è tenuto nei giorni scorsi il consiglio comunale dei ragazzi ad Uboldo: un momento di incontro tra i giovanissimi e gli amministratori comunali.

“Confidiamo che questa bella esperienza di educazione civica ed incontro con le istituzioni possa essere costruttiva per la crescita dei nostri giovani. Incontrare i nostri studenti in questo luogo istituzionale non significa solo imparare delle regole, ma capire che la ‘cosa pubblica’ è di tutti e che ognuno di noi può fare la differenza. È emozionante osservare l’entusiasmo e la passione con cui espongono i propri progetti e le proprie proposte per migliorare le attività del percorso formativo”, così ha commentato la vicesindaca Laura Radrizzani.

“Un ringraziamento sincero va alla dirigente scolastica e ai docenti che ci sostengono e collaborano al nostro fianco per la riuscita di questa e di tante altre iniziative credendo fermamente nel valore dei nostri giovani”, conclude.

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