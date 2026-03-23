Saronnese

UBOLDO – Dal 17 aprile l’associazione “Quelli che… con Luca” assumerà ufficialmente la nuova denominazione “Quelli che… con Luca Odv”. Il cambiamento sarà annunciato durante il convegno scientifico organizzato per quella data e rappresenta un nuovo passaggio nel percorso dell’organizzazione, attiva da anni nel sostegno alla ricerca contro la leucemia infantile.

Per il sodalizio si tratta di un momento significativo: dal 2011 l’attività svolta si intreccia con il mondo del volontariato e il nuovo assetto riconosce ufficialmente un’identità già consolidata nel tempo. La sigla odv sottolinea in modo esplicito i valori fondanti dell’associazione, mettendo al centro gratuità, passione e dedizione di quanti in questi anni hanno sostenuto le iniziative e i progetti scientifici. Il 10 marzo 2026 l’associazione è stata iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), passaggio che ha portato all’adozione della nuova qualifica di Organizzazione di volontariato. Da quel momento, tutti gli effetti giuridici collegati al riconoscimento fanno capo al Terzo settore: la formalizzazione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci, riunita davanti a un notaio.

Un pensiero particolare è rivolto anche a tutti i volontari che hanno contribuito alla crescita dell’organizzazione e ai risultati raggiunti nella lotta contro la leucemia infantile. Nel corso degli anni, il sostegno garantito ha permesso di finanziare un traguardo considerato oggi decisivo: il 2026 viene infatti indicato come anno determinante per il progetto scientifico sostenuto dall’associazione, con l’obiettivo di rendere possibile il trasferimento in reparto delle cellule sviluppate dai ricercatori e denominate “Celly”, destinate al trattamento dei bambini colpiti da leucemia mieloide.

Per aggiornare sostenitori e cittadinanza sui progressi del lavoro di laboratorio, l’associazione ha promosso il convegno pubblico dal titolo “Progetto celly 2026. Aggiornamenti e novità dai laboratori: ci siamo”. L’appuntamento è in programma venerdì 17 aprile alle 20.30 al Grand Milan Hotel di Saronno.

Durante la serata, i ricercatori racconteranno i progressi della ricerca e le prospettive di questa nuova fase. L’incontro sarà anche un’occasione di confronto con sostenitori, volontari e cittadini, per ripercorrere il cammino iniziato nel 2011 e guardare ai prossimi obiettivi nella battaglia contro la leucemia infantile.

(foto archivio: un precedente evento di quelli che con Luca)

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