Città

SARONNO – Arriva anche a Saronno Circuito Diffuso, l’iniziativa che porta la fotografia fuori dagli spazi esclusivamente istituzionali, costruendo una rete espositiva distribuita sul territorio e trasformando città, teatri, associazioni, atelier ed esercizi commerciali in una grande galleria diffusa. La città degli amaretti sarà protagonista con le mostre degli autori saronnesi Armando Iannone, Emanuela Baccichetti, Elena Barsottelli, Marco De Scalzi, Francesco Favara, Luciana Gerletti, Carlo Terzuolo, Sara Cattaneo e Francesco Marelli, ospitate dal 28 marzo al 12 aprile negli spazi della sala Nevera, Art Cafè e nel Foyer del teatro Pasta.

Il Circuito Diffuso si svolge nei mesi di marzo e aprile 2026 nelle città di Busto Arsizio, Castellanza, Legnano, Rescaldina, Saronno e Somma Lombardo, trasformando il territorio in una grande galleria diffusa.

L’iniziativa si inserisce nella XIV edizione del festival Fotografico Europeo, curato da Claudio Argentiero e organizzato dall’Archivio Fotografico Italiano. Il festival rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati alla fotografia d’autore, intesa come linguaggio espressivo e strumento di indagine culturale, capace di raccontare il presente attraverso molteplici prospettive visive. Accanto al programma principale, che ospita autori di rilievo internazionale, il Festival sviluppa progetti paralleli orientati alla ricerca e alla sperimentazione.

In questo contesto nasce il circuito diffuso, la componente più dinamica e partecipativa della manifestazione, pensata per costruire una rete di luoghi espositivi distribuiti sul territorio. Il progetto, curato da Marzia Rizzo e Davide Solfaroli Camillocci, offre infatti a fotografi emergenti e affermati l’opportunità di esporre in contesti pubblici e privati, favorendo l’incontro tra autori, pubblico e comunità locale.

Il Circuito Diffuso arriva in città con le mostre degli autori saronnesi Emanuela Baccichetti, Elena Barsottelli, Marco De Scalzi, Francesco Favara, Luciana Gerletti, Armando Iannone, Carlo Terzuolo, Sara Cattaneo e Francesco Marelli, ospitate dal 28 marzo al 12 aprile negli spazi della Sala Nevera, Art Cafè e Art Foyer del Teatro.

Le esposizioni saranno presentate e inaugurate sabato 28 marzo alle 16,30 alla Sala Nevera, dando vita a un evento diffuso che vedrà gli autori accompagnare il pubblico tra le sedi coinvolte: Nevera, Art Cafè e Teatro.

Le mostre hanno il patrocinio del Comune e sono organizzate con la collaborazione dell’associazione culturale Helianto e dell’associazione Artigianarte, con il coinvolgimento del gruppo fotografico Agorà Saronno, rafforzando il legame con il tessuto culturale cittadino.

Gli autori selezionati a Saronno

Sala Nevera – dal 28 marzo al 12 aprile

Sara Cattaneo – “Giacigli”

Luciana Gerletti – “Alberi”

Armando Iannone – “Immaginando con te”

Marco De Scalzi – “Confini”

Art Cafè – dal 28 marzo al 12 aprile

Emanuela Bacchichetti – “Persistenze”

Francesco Favara – “Nel nulla”

Elena Barsottelli – “Quello che mi lega”

Teatro Giuditta Pasta – dal 14 marzo al 5 maggio

Carlo Terzuolo – “Apparenze”

Orari di apertura

Sala Nevera e Art Cafè – dal 28 marzo al 12 aprile

Venerdì 16,30 – 19

Sabato e domenica 10 – 12,30 e 15,30 – 19

5 aprile 10 – 12,30

Teatro Giuditta Pasta – dal 14 marzo al 5 maggio

Mercoledì e sabato 9,30 – 12,30

Nei giorni di spettacolo 18,30 – 20,45

Il Circuito Diffuso coinvolge 21 autori con 19 progetti fotografici e si estende anche ad altri comuni: a Busto Arsizio all’Arci Gagarin con Silvia Calderone; a Castellanza al Working Class con Vasco dell’Oro e Marzia Rizzo; a Legnano tra Atelier Ferioli, Pasticceria Morello, Sala Avis e Teatro Tirinnanzi con diversi autori; a Rescaldina alla Tela – Osteria sociale del buon essere con Elisabetta Merlo; a Somma Lombardo alla sala civica Oriana Fallaci con Valentino Ferri e Angelo Pepe.

Tra gli appuntamenti è previsto anche l’incontro “Dall’idea all’immagine – libero dialogo tra autori e pubblico”, giovedì 16 aprile alle 21 alla sala conferenze del museo del Tessile di Busto Arsizio, con presentazioni e proiezioni dei progetti esposti.

(foto di Armando Iannone)

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