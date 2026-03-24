Cogliate

COGLIATE – Sfida a chi trova più uova di Pasqua: una competizione di sport e logica che avrà luogo il prossimo sabato 28 marzo al parco di via De Gasperi che, per l’occasione, si trasforma nel “Giardino di Pasqua”. L’evento nasce dalla sinergia tra l’associazione Ecolandia Aps e l’amministrazione comunale, che ne cura il patrocinio e la collaborazione operativa.

La proposta è rivolta principalmente a nuclei familiari e comitive, con l’obiettivo di trasformare il parco in un vero e proprio terreno di sfida. Le regole prevedono la formazione di squadre composte da un numero massimo di sei componenti, i quali dovranno collaborare per risolvere enigmi e orientarsi sul campo tramite l’utilizzo di mappe dedicate.

Il ritrovo è fissato per le 14:30, finestra temporale riservata alle procedure di accreditamento degli iscritti, alla nomina degli accompagnatori e alla fornitura del materiale tecnico. Seguirà un momento informativo volto a illustrare gli obiettivi della missione a tutti i partecipanti.

Il segnale di partenza ufficiale della gara verrà dato alle ore 15:30. La conclusione delle attività è stimata tra le 16:30 e le 17, orario in cui avranno luogo le premiazioni finali per i gruppi che si saranno distinti nel percorso.

L’accesso alla manifestazione è completamente gratuito. Tuttavia, per garantire un’efficiente gestione logistica, gli organizzatori hanno disposto l’obbligatorietà della prenotazione. I soggetti interessati possono regolarizzare la propria presenza contattando la referente Elisa al recapito telefonico o tramite WhatsApp al numero 348.418.6669. In alternativa, è possibile inviare una richiesta formale all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09