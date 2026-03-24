Saronnese

GERENZANO -Sacchi pieni di rifiuti abbandonati lungo strade e aree verdi: è questo il risultato della “Giornata del verde pulito”, svolta domenica 22 marzo nell’ambito del progetto Ambienti@moci 2026.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di cittadini di Gerenzano, adulti e bambini, che hanno scelto di dedicare la mattinata alla cura del territorio. L’intervento ha interessato un’ampia area: dal Parco degli Aironi fino alla piattaforma ecologica, proseguendo verso Cascina Soccorso e lungo via Inglesina fino a via Caravaggio, includendo anche un tratto di via Risorgimento.

Un’azione concreta per contrastare l’abbandono dei rifiuti e migliorare il decoro urbano, resa possibile grazie all’impegno condiviso della comunità locale. Presenti anche volontari civici e diverse associazioni che hanno aderito al progetto.

Al termine dell’attività è arrivato il ringraziamento dell’Amministrazione comunale, rivolto a tutti i partecipanti. Un supporto importante è stato garantito da Amsa, che ha fornito il materiale necessario per la raccolta, mentre le cooperative Ardea onlus e Il Granello hanno curato il momento conviviale.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione ambientale, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

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